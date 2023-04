Pernod Ricard : ça se complique en Inde

(Boursier.com) — La situation en Inde se complique pour Pernod Ricard. La ville de New Delhi a rejeté une demande du groupe français pour le renouvellement d'une licence l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées, citant les enquêtes en cours dans le pays contre le groupe. L'ordonnance du 13 avril émise par les autorités de la ville, et que 'Reuters' a pu consulter, indique que la décision a été prise après examen de la demande de licence de Pernod Ricard ainsi que de "nombreux documents" reçus d'organismes d'enquête en Inde. Une enquête fédérale est menée contre la firme sur des soupçons de violations de la politique en matière d'alcool du gouvernement de Delhi, ce qui a conduit à l'arrestation en novembre dernier d'un directeur commercial de la filiale locale.

Dans l'ordonnance de 12 pages, il est écrit que "Pernod Ricard India Private Limited et ses employés ont participé activement à ladite conspiration criminelle". L'administration indienne réclame par ailleurs l'équivalent de 250 millions d'euros à la filiale locale de Pernod Ricard pour avoir sous-évalué la valeur d'importations de concentrés pendant plusieurs années afin de limiter le montant des droits à payer.

Pernod Ricard, qui a nié toute malversation, n'a pas souhaité faire de commentaires. Le mois dernier, le groupe a dit faire face à des "pertes massives" pour son activité en Inde en raison de l'indisponibilité de ses marques de spiritueux dans la capitale New Delhi depuis six mois liée au problème de licence. L'entreprise, qui détient une part de marché de 17% en Inde, a la possibilité de faire appel auprès des autorités de New Delhi