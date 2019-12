Pernod Ricard : bonne croissance sur les régions EMEA et LATAM

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard indique dans une présentation financière du jour que ses activités dans les zones EMEA et LATAM sont bien positionnées et devraient ainsi continuer à performer, selon des informations relayées ce matin par l'agence Reuters. Le groupe actif dans la production et la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige juge que ces activités EMEA et LATAM réalisent une bonne croissance sur le plan des revenus et affichent une bonne amélioration de la marge.