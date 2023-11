Pernod Ricard : bien orienté

(Boursier.com) — Pernod Ricard surperforme le marché en début de séance avec une action qui s'octroie 0,8% à 167,3 euros. À 'surperformer' sur le dossier, Oddo BHF pense qu'avec le retournement du momentum, le niveau de valorisation actuel offre un point d'entrée attrayant pour un quality stock. Le broker apprécie également la prudence de Pernod Ricard qui attirait déjà l'attention sur le Latam dès septembre (pre-quiet call), deux mois avant le warning de Diageo. Pour rappel, le marché des spiritueux au Latam, et particulièrement au Mexique, est affecté par les niveaux de stocks élevés chez les wholesalers et leur ajustement du fait de la hausse des taux US ainsi que par le ralentissement de la consommation locale et le downtrading dans certaines " poches " de marché.

L'analyste estime que Pernod Ricard ne devrait pas autant pâtir de cette situation délétère au Latam que son homologue britannique. En effet, son exposition y est moins importante, son positionnement en termes de gamme et son mix-produits le protègent davantage du downtrading observé par Diageo... L'objectif est maintenu à 198 euros.