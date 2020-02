Pernod Ricard avertit sur ses résultats à cause du Coronavirus

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard avertit sur ses résultats annuels ! Coronavirus oblige. Le groupe de spiritueux anticipe désormais une croissance interne du résultat opérationnel courant 2019-2020 comprise entre +2% et +4% contre une précédente prévision comprise entre 5 et 7%.

Alexandre Ricard, PDG de la société, a déclaré : "l'environnement du deuxième semestre reste particulièrement incertain sur le plan géopolitique, avec de surcroît l'apparition de l'épidémie de COVID-19. Bien que nous ne puissions pas prédire la durée et l'impact de l'épidémie, nous restons confiants dans notre stratégie. Notre principale priorité reste la santé et le bien-être de nos employés et de nos partenaires commerciaux. Je tiens à saluer l'attitude exemplaire de nos équipes dans cette période difficile. Nous soutenons leurs efforts ainsi que ceux du peuple et des autorités chinoises pour contenir l'épidémie. Prenant comme hypothèse un impact très significatif du COVID-19, principalement sur le troisième trimestre, nous anticipons à ce stade une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant pour l'exercice 2019/20 entre +2% et +4% et continuerons de suivre la situation de près. Nous maintenons notre cap stratégique et nos investissements prioritaires, afin de poursuivre l'optimisation de la création de valeur à long terme".

La firme a pourtant réalisé une solide première partie d'exercice avec un résultat opérationnel courant de 1,79 milliard d'euros au premier semestre, en progression de 4,3%, et supérieur à la hausse de 2,8% attendue par le marché. Le chiffre d'affaires a atteint 5,47 MdsE, en croissance organique de 2,7%, et de +5,6% en publié avec un effet de change favorable dû à l'appréciation du dollar américain et des devises émergentes face à l'euro.

L'accent mis sur l'excellence opérationnelle et la priorisation des ressources ont permis une forte amélioration de la croissance interne de la marge opérationnelle de +51bps. Enfin, le résultat net part du Groupe s'élève à 1,032 MdE, +1% en croissance faciale, malgré la forte croissance du ROC, en raison d'éléments non courants. Le free cash-flow ressort quant à lui à 570 ME.