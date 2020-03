Pernod Ricard</b> anticipe désormais un recul de 20% de son ROC annuel

Pernod Ricard anticipe désormais un recul de 20% de son ROC annuel

Pernod Ricard anticipe désormais un recul de 20% de son ROC annuel









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard revoit une nouvelle fois à la baisse sa guidance annuelle, coronavirus oblige. Le groupe de spiritueux, qui avait averti sur ses résultats le 13 février dernier, explique avoir adapté ses méthodes de travail aux mesures de confinement de sorte que les chaînes d'approvisionnement restent opérationnelles.

Reste que la pandémie de COVID-19 a des répercussions importantes sur l'activité de l'entreprise. Bien que son étendue et sa durée restent encore incertaines, le Groupe a mis à jour et partage aujourd'hui ses nouvelles hypothèses et les impacts financiers qui en résultent. Compte tenu notamment d'une activité très limitée en février et mars en Chine et d'une reprise attendue lente à partir d'avril mais aussi d'un déclin de 80% du 'Travel Retail' entre février et fin juin, la firme table désormais sur une baisse organique de son résultat opérationnel courant 2019 -2020 d'environ -20% (contre un objectif précédent d'une hausse estimée entre 2 et 4%).

Le 23 mars 2020, le Groupe a remboursé une obligation de 850 ME plus les intérêts, pour un montant total de 863 ME, sans pénalité, trois mois avant la date de maturité, grâce à l'exercice de son droit de remboursement anticipé. La prochaine échéance significative est en avril 2021, date à laquelle 1 Md$ sera dû. Le Groupe dispose d'environ 3,4 MdsE de lignes de crédit auprès de banques, dont seulement 0,3 MdE est actuellement tiré. Ces facilités incluent une ligne de crédit syndiqué de 2,5 MdsE, à échéance 2024, actuellement non tirée.

Alexandre Ricard, PDG de la société, déclare : "sur la base des nouvelles hypothèses de l'impact COVID-19, nous anticipons une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -20% pour l'exercice 2019/20. Nous maintenons notre cap stratégique tout en déployant un plan d'action d'envergure pour réduire nos coûts. Grâce à nos fondamentaux solides reposant sur l'engagement des équipes et la qualité du portefeuille, je suis confiant dans la capacité de rebond et dans le potentiel de croissance de Pernod Ricard".