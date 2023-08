(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce plusieurs changements structurels destinés à renforcer sa stratégie centrée sur le consommateur, soutenir sa nouvelle phase de croissance et poursuivre ainsi sa transformation entamée en 2015. Grâce à son portefeuille unique alliant marques premium et prestige, à son réseau de distribution inégalé ainsi qu'à sa culture d'entreprise engageante, Pernod Ricard est idéalement positionné pour saisir toutes les opportunités de croissance future.

Une gouvernance renforcée conjuguée à une nouvelle organisation permettront davantage d'efficacité à tous les niveaux de l'entreprise, en même temps qu'une plus grande réactivité et proximité avec des marchés en constante évolution.

Les principaux changements annoncés sont les suivants :

1/ Une gouvernance d'entreprise renforcée, permettant un engagement plus efficace et une prise de décision plus rapide

Un Comité Exécutif remplace l'actuel Bureau Exécutif. Composé de 9 membres, il inclut désormais les nouveaux Vice-présidents Exécutifs en charge des Marques et des Marchés, la Présidente-Directrice Générale de Pernod Ricard North America ainsi que la Directrice des Opérations. Le Comité Exécutif est l'organe permanent de direction du Groupe, en concertation avec le P-DG, qu'il assiste dans ses missions.

Dans ce cadre, Philippe Guettat, actuellement Président-Directeur Général de Pernod Ricard Asia, est nommé Vice-Président Exécutif en charge des Marques. Gilles Bogaert, actuellement Président-Directeur Général de Pernod Ricard EMEA/LATAM, est nommé Vice-Président Exécutif en charge des Marchés. Ces nominations interviennent après que Christian Porta, Directeur Général Adjoint Global Business Development, a fait valoir ses droits à la retraite après une longue et fructueuse carrière au sein de Pernod Ricard.

Une nouvelle instance, appelée "Executive Leadership Team" et composée de 30 membres, est créée. Elle regroupe les responsables des fonctions clés de l'entreprise, ainsi que les membres du Comité Exécutif. L'ELT assure la cohérence et le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe et des ressources qui y sont associées.

2/ Une organisation simplifiée pour mettre en adéquation structures et responsabilités à travers toutes les fonctions

Les entités régionales couvrant les deux zones EMEA/LATAM et Asie sont supprimées afin d'assurer une prise de décision et une exécution rapides, à tous les niveaux de l'organisation.

L'ensemble des marchés sont désormais regroupés au sein de 10 " management entities " favorisant ainsi la taille critique et la mutualisation.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, a déclaré : "Au sein de Pernod Ricard, nous avons réuni et faisons grandir des marques de vins et de spiritueux parmi les plus iconiques au monde, tout en demeurant fidèles à notre esprit entrepreneurial. Dans un monde de plus en complexe et changeant, je suis certain que notre nouvelle organisation nous permettra de franchir une nouvelle étape de croissance, à la fois durable, soutenue et profitable, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. Tout en souhaitant la bienvenue à Ann, Gilles, Philippe et Maria-Pia, je voudrais exprimer ma plus sincère gratitude envers Christian Porta pour sa contribution au sein du Groupe, après 35 ans d'un engagement sans faille."