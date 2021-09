(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne et une référence auprès des amateurs de whiskys comme de spiritueux haut de gamme du monde entier.

Depuis sa création au Royaume-Uni en 1999 par Sukhinder et Rajbir Singh, The Whisky Exchange s'est imposé comme l'un des plus importants acteurs du e-commerce de spiritueux, fort d'un catalogue de quelques 10.000 produits.

The Whisky Exchange, grâce à de nombreux services innovants, s'est progressivement affirmé comme un acteur résolument omnicanal. La société, qui compte plusieurs magasins reconnus et récompensés à Londres, est également présente dans les circuits de distribution on-trade, les ventes privées ainsi que les enchères en ligne de spiritueux rares, deux activités en plein essor pour lesquelles des synergies pourront être développées avec Pernod Ricard.

Pour Pernod Ricard, cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie centrée sur le consommateur, ses besoins et nouvelles attentes, dans un contexte de solide croissance du e-commerce et de forte demande pour les produits premium et d'exception. Pernod Ricard développera des synergies entre le savoir-faire de The Whisky Exchange et celui de ses propres plateformes Drinks&Co et Bodeboca.

Sukhinder et Rajbir Singh, fondateurs de The Whisky Exchange, déclarent : "Après avoir développé notre société pendant plus de 20 ans, nous sommes aujourd'hui ravis de rejoindre la famille Pernod Ricard et de franchir ainsi un nouveau cap. The Whisky Exchange a toujours entretenu des liens très étroits avec ses clients et nous sommes heureux de pérenniser cette philosophie avec un partenaire partageant nos valeurs. Notre mission reste inchangée : proposer les meilleurs whiskys et spiritueux élaborés par les meilleurs producteurs du monde entier, éduquer les consommateurs, dialoguer avec eux, et continuer à fournir les meilleurs établissements du Royaume-Uni."

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, "le e-commerce est un canal essentiel de notre stratégie à long terme. Nous sommes très heureux de travailler avec Sukhinder, Rajbir et toute leur équipe afin que The Whisky Exchange franchisse une nouvelle étape dans son développement."

The Whisky Exchange poursuivra ses activités avec ses équipes et structures actuelles, sous la direction de Sukhinder et Rajbir Singh, co-directeurs généraux.

La finalisation de l'opération reste soumise aux conditions habituelles.