Pernod Ricard : à suivre demain matin

(Boursier.com) — Pernod Ricard, qui a dernièrement annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas Ultra-Premium et Prestige, sera sur le pont demain matin avec la publication de ses revenus trimestriels. Le consensus 'Bloomberg' attend des ventes de 3,19 milliards d'euros sur le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 du groupe de spiritueux, avec une croissance organique de 9,68%.

Globalement, Pernod Ricard devrait enregistrer un bon début d'exercice, avec des ventes tirées par une reprise du 'travel retail' et les marchés émergents comme l'Inde. Selon les analystes, les investisseurs surveilleront tout indice sur la période clef des vacances (Mid-Autumn Festival) en Chine alors que la crise sanitaire est loin d'être terminée dans le pays, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs dans un contexte d'augmentation du coût de la vie et de craintes croissantes de récession en Europe et aux Etats-Unis.