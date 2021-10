Pernod Ricard : à suivre demain matin

(Boursier.com) — Pernod Ricard fait partie de la longue liste d'entreprises qui dévoileront leurs comptes trimestriels demain. Sur les trois premiers mois de son exercice décalé, le consensus 'Bloomberg' table sur un chiffre d'affaires de 2,61 milliards d'euros, en croissance organique de 16,3%.

UBS ('neutre') s'attend à ce que Pernod Ricard démarre l'exercice 2022 sur les chapeaux de roue, grâce à la poursuite de la dynamique des ventes sur site et du segment des spiritueux, avec une croissance à deux chiffres en Chine et en Inde. L'analyste table sur une augmentation potentielle du consensus sur le chiffre d'affaires et la marge brute.

Edward Mundy, analyste chez Jefferies ('achat'), anticipe également un fort démarrage de l'exercice 2022, citant "une forte croissance sous-jacente et des bases comparaisons faciles". Il qualifie les perspectives à long terme d'"attrayantes", citant les possibilités de pénétration sur les marchés émergents et les tendances à la 'premiumisation'. Il perçoit des incertitudes en Chine, mais estime que les décisions politiques du gouvernement visant à élargir la classe moyenne profiteront à Pernod Ricard.