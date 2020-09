Pernod Ricard a placé ses obligations sur un coupon moyen de 1,79%

(Boursier.com) — Pernod Ricard a annoncé hier les termes de sa nouvelle émission obligataire d'un montant total de 2 milliards de dollars américains comprenant trois tranches Long 7 ans, Long 10 ans et 30 ans. L'émetteur de ces obligations est Pernod Ricard International Finance LLC, filiale détenue à 100% par Pernod Ricard SA, le garant de ces obligations.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon moyen de 1,79% et une maturité moyenne de 14,5 ans. Cette transaction permet ainsi à Pernod Ricard d'allonger la maturité moyenne de sa dette obligataire de 6,0 ans à 7,2 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de la société, et notamment au remboursement partiel ou total des 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en avril 2021, portant intérêt au taux annuel de 5,75%, et des 1 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en janvier 2022, portant intérêt au taux annuel de 4,45%. La différence significative de coupon entre les obligations nouvellement émises et la dette existante à rembourser permettra de générer des économies d'intérêts sur les années à venir.