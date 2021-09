Perl poursuit sa montée en puissance

(Boursier.com) — En cette rentrée 2021, Perl, filiale de Nexity, pionnier et principal acteur de l'Usufruit Locatif Social (ULS) fait un point de situation sur ses nouvelles commercialisations. Au nombre de 7 pour le mois de septembre, et répartis sur 6 régions du territoire français, ces programmes représentant 200 lots viennent confirmer la montée en puissance de l'activité de Perl, dans le neuf comme dans l'ancien, ainsi que la diversification de son implantation sur le territoire (Paris et Grand Paris, Lyon et Toulouse, mais également communes littorales), en complément de l'offre traditionnelle de logements sociaux.

Dans un contexte de baisse significative de la production de logements, notamment sociaux, Perl, leader du démembrement de propriété, confirme en ce mois de septembre 2021 le dynamisme de son activité, avec le lancement de 7 programmes immobiliers - totalisant 201 lots à travers la France. D'autres lancements sont prévus tout au long du dernier trimestre.

Outre la volonté de Perl de poursuivre la diversification de son implantation territoriale, ces nouvelles commercialisations démontrent la capacité de la société de 21 ans à intervenir dans le neuf comme dans l'ancien, tout en étant le seul acteur du marché à offrir un accompagnement sur mesure des parties prenantes (nuspropriétaires, bailleurs usufruitiers, élus et communes concernés, locataires) tout au long de l'usufruit (15 ans en moyenne).