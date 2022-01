Perl : du nouveau

(Boursier.com) — Perl , filiale de Nexity, et Erilia, Groupe Habitat en Région, opérateur de logement social des Caisses d'Epargne et du Groupe BPCE, s'associent pour développer l'offre d'habitat social, intermédiaire et abordable dans les zones tendues du sud de la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône- Alpes).

Pour ces deux sociétés à mission, l'objectif est de développer 450 logements en Usufruit Locatif en trois ans.

Pour Perl, pionnier et principal acteur de la solution, cette nouvelle signature, avec un bailleur social de référence, vient consolider son objectif et son action : accroître l'offre de logements sociaux, intermédiaires ou abordables là où elle est nécessaire. Pour Erilia, dans le cadre de la diversification de son développement, ce partenariat apporte une solution d'habitat de qualité au bénéfice des clients et des territoires...