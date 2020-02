Perial Développement pose la première pierre du futur pôle d'activités tertiaires Orléanais d'Orange

(Boursier.com) — Eric Cosserat, Président-Directeur Général de PERIAL, Jacques Martinet, Vice-Président d'Orléans Métropole, Marie-Agnès Linguet, Maire de Fleury-les-Aubrais, Pierre Jacobs, Directeur Orange Grand Ouest et Bertrand Jasson, Directeur de l'immobilier du Groupe Orange ont planté les premières plantes, du futur pôle d'activités tertiaires du Groupe Orange, situé dans le quartier INTERIVES, à Fleury-les-Aubrais, dans la métropole d'Orléans, jeudi 27 février 2020.

Durable, moderne et fonctionnel, intégré à son environnement... le futur bâtiment d'Orange répond à une double ambition : accompagner l'évolution des modes de travail du groupe, et soutenir l'émergence d'un nouveau quartier innovant et responsable, à Fleury-les-Aubrais, parfaitement intégré à la métropole.

Le projet est porté par PERIAL Développement, filiale du Groupe PERIAL, Spécialiste de l'épargne immobilière.

L'immeuble de bureaux de 6.500 m(2) et 200 places de parking permettra au groupe Orange de réunir des équipes au sein d'un même site.

Dans le cadre de cette consultation, PERIAL Développement, AIA architectes et AIA Environnement se sont associés pour construire ensemble le projet et créer un bâtiment riche de sens et fonctionnel. L'opération répond aux exigences environnementales du programme - certification HQE Bâtiment Durable 2016 niveau Excellent, Label BBC EFFINERGIE 2017 correspondant au niveau E2C1 du Label E+C-. De plus, les équipes de PERIAL Développement et d'AIA intègrent depuis le début de la conception les préoccupations du Label Osmoz qui certifie de la qualité de vie des collaborateurs. Le bâtiment bénéficiera également d'une certification R2S, marqueur d'une connectivité optimale du bâtiment, favorisant le confort et la performance pour les utilisateurs.