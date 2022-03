Performance digitale : Boursorama et Hello bank! partagent la meilleure notation en France (D-Rating)

(Boursier.com) — D -Rating présente les résultats de sa 5e campagne de notation de la performance digitale, réalisée sur la base de données collectées entre octobre et décembre 2021. Parmi les banques françaises étudiées par l'agence de notation, deux occupent le haut de la hiérarchie, avec la note A- : Boursorama et Hello bank! Lors de la précédente campagne, Boursorama était la seule à atteindre ce palier.

Déjà classée A- en 2020, Boursorama (groupe Société Générale) voit trois de ses pairs européens le rejoindre à ce niveau, dont son concurrent direct Hello bank!. L'accompagnement des clients au travers des différents canaux digitaux reste son principal point d'amélioration.

Hello bank! a gagné un niveau, de BBB+ à A-. La filiale du groupe BNP Paribas présente une des meilleures performances européennes en termes de canaux de contact, et elle a élargi le portefeuille de produits bancaires disponibles sur son site et sur son application, permettant au client d'aller plus loin dans son expérience du full digital banking, et à la banque d'en espérer davantage de retours en termes de PNB généré. La banque digitale conserve néanmoins des marges de progression sur la satisfaction exprimée à l'égard de l'application...