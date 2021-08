PepsiCo vend Tropicana et d'autres jus pour 3,3 Mds$

(Boursier.com) — PepsiCo , l'autre géant américain des soft drinks, va céder Tropicana, Naked et d'autres marques de jus de fruits en Amérique du Nord à la firme de private equity PAI Partners, dans le cadre d'une transaction d'un montant de 3,3 milliards de dollars. Plus précisément, PepsiCo se défait d'une part de contrôle dans ces activités et en conservera tout de même 39%. Le groupe disposera par ailleurs de droits exclusifs de distribution aux États-Unis sur ces marques. Financièrement, le deal n'est pas très avantageux à première vue pour PepsiCo, qui avait acquis Tropicana pour 3,3 milliards de dollars en 1998. Les activités concernées représentent 3 milliards de dollars de revenus 2020, mais leurs marges opérationnelles sont inférieures à la marge globale du groupe.