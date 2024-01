PepsiCo : trop cher ?

(Boursier.com) — PepsiCo reste sous surveillance à Wall Street ce jeudi, alors que le groupe français Carrefour a arrêté de vendre des produits de l'Américain du fait de prix jugés "inacceptables". Carrefour a ainsi indiqué à ses clients qu'il ne vendrait plus de produits PepsiCo comme le Pepsi, mais aussi les produits Lay's et 7up, devenus trop chers. L'agence Reuters évoque à ce sujet une "lutte acharnée sur les prix entre les détaillants et les géants mondiaux de l'alimentation". A partir de jeudi, les rayons des produits PepsiCo dans les magasins Carrefour en France seront accompagnés d'une note indiquant que le détaillant français ne vend plus cette marque "pour cause de hausse de prix inacceptable", a déclaré un porte-parole de Carrefour, cité par Reuters. PepsiCo avait précisé en octobre qu'il prévoyait de modestes hausses des prix cette année, alors que la demande s'était bien tenue malgré les augmentations antérieures et que le groupe avait même été en mesure de relever ses prévisions 2023 de profits pour la troisième fois.