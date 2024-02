PepsiCo sous pression à Wall Street

(Boursier.com) — PepsiCo perd du terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que le groupe vient de livrer pour le trimestre clos des revenus un peu courts. Les perspectives sont en outre prudentes pour l'exercice entamé. Sur la période écoulée, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, au-dessus du consensus (1,72$), alors que les revenus ont été de 27,9 milliards de dollars, contre 28,4 milliards de consensus et 28 milliards un an avant. Le bénéfice net a plus que doublé à 1,3 milliard de dollars et 94 cents par action. Le groupe envisage une croissance organique 2024 de 4% au moins, alors que le consensus était de plus de 5%. Le groupe rehausse par ailleurs de 7% son dividende annuel et fait état d'un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars.