PepsiCo résiste bien au second trimestre

PepsiCo résiste bien au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PepsiCo gagne du terrain avant bourse à Wall Street ce lundi, le géant des boissons et snacks ayant publié des comptes du second trimestre de bonne facture compte tenu du contexte. Ainsi, les profits et les revenus trimestriels du groupe ont reculé moins que prévu, traduisant une résilience face à l'épidémie de coronavirus. Le bénéfice net est ressorti à 1,65 milliard de dollars et 1,18$ par titre, contre 2,04 milliards un an auparavant. Sur le trimestre clos en juin, le bpa ajusté a représenté 1,32$, en retrait de 14% en glissement annuel, contre un consensus de 1,25$. Les revenus trimestriels se sont tassés de 3% à 15,95 milliards de dollars, alors que le consensus de marché se situait à 15,5 milliards de dollars.

Le groupe avait retiré sa guidance financière plus tôt cette année compte tenu des incertitudes liées au virus. Il évoque ce lundi un environnement toujours volatil et des incertitudes persistantes sur la durée et les implications de long terme de la pandémie. Le management indique tout de même avoir observé une amélioration des dynamiques et de la performance avec la levée de certaines restrictions et fermetures. Néanmoins, PepsiCo ne fournit toujours pas de guidance annuelle pour l'exercice 2020 à ce stade.