Pepsico : premier trimestre solide

(Boursier.com) — Pepsico dévoile des résultats plus élevés qu'attendu au premier trimestre grâce notamment au dynamisme de sa branche 'snaking' qui profite du développement du travail à domicile. Sur les trois mois clos fin mars, la firme a dégagé un bpa 'core' de 1,21$ contre 1,07$ un an plus tôt et 1,12$ de consensus. Les ventes ont augmenté de 6,8% (+2% en organique) à 14,8 Mds$, contre un consensus positionné à 14,65 Mds$.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que la croissance organique de notre chiffre d'affaires s'accélère au deuxième trimestre et nous sommes plus confiants dans la réalisation de nos prévisions financières pour l'ensemble de l'année", a déclaré la direction. Le groupe agroalimentaire parie notamment sur la hausse des ventes de sodas dans les restaurants avec la reprise de l'activité.

Pour 2021, le management continue à viser une croissance organique d'environ 5% et une hausse de 5 à 9% de son bpa 'core'. Il envisage de retourner environ 5,9 Mds$ à ses actionnaires, principalement via le versement de dividendes.