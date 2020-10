PepsiCo explose le consensus

PepsiCo explose le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PepsiCo , l'autre géant américain des soft drinks, a battu le consensus de marché pour le troisième trimestre fiscal. Le groupe a ainsi réalisé un bénéfice net de 2,29 milliards de dollars soit 1,65$ par titre, contre 2,1 milliards de dollars et 1,49$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,66$, contre un consensus FactSet de 1,49$. Les revenus se sont élevés à 18,09 milliards de dollars, contre 17,19 milliards de dollars un an auparavant et 17,23 milliards de dollars de consensus de marché. Ramon Laguar, CEO du groupe, estime que les résultats reflètent la résistance des activités snacks & alimentaires et l'amélioration significative dans les boissons. Sur l'exercice, le bpa ajusté est anticipé à environ 5,50$, contre 5,36$ de consensus FactSet.