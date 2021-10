PepsiCo dope ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — PepsiCo , l'autre géant américain des soft drinks, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes, malgré un recul de la marge brute. Le groupe relève dans la foulée ses estimations pour l'exercice. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 2,22 milliards de dollars soit 1,60$ par titre, contre 2,29 milliards de dollars et 1,65$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,79$, contre un consensus FactSet de 1,73$. Les revenus se sont appréciés de 11,6% à 20,19 milliards de dollars, contre 19,4 milliards de consensus. Pour l'exercice, le groupe table sur une croissance organique de 8% (6% de guidance antérieure) et une hausse d'au moins 12% du bénéfice ajusté par action (12% pour la précédente guidance).