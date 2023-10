PepsiCo dope ses prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — PepsiCo a rehaussé ce mardi ses estimations de bénéfice annuel, et ce pour la troisième fois de l'année, avec les hausses de prix sur ses principaux marchés et la résilience de la consommation. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,25$, à comparer à un consensus de 2,16$. Les revenus ont totalisé quant à eux 23,5 milliards de dollars, également supérieurs aux anticipations de marché. PepsiCo vise désormais un bénéfice par action de 7,54$ sur l'exercice 2023, contre 7,47$ pour la guidance antérieure. La guidance de croissance organique du chiffre d'affaires 2023 reste à 10%, alors que le bpa ajusté est donc attendu en hausse de 13% à devises constantes. PepsiCo a profité sur le trimestre clos de son activité dans les produits alimentaires, avec les marques Doritos et Cheetos. Les prix moyens ont progressé de 11% au troisième trimestre, clos début septembre, tandis que les volumes ont baissé de 2,5%.