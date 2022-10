PepsiCo dope ses prévisions !

(Boursier.com) — PepsiCo grimpe avant bourse à Wall Street, le géant américain des boissons et snacks ayant battu le consensus pour le trimestre clos et relevé ses prévisions, la hausse des prix ayant compensé la faiblesse des volumes. Le résultat net pour le trimestre se terminant début septembre est passé à 2,70 milliards de dollars, ou 1,95$ par action, contre 2,22 milliards de dollars, ou 1,60$ par action, à la même période il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice par action a été de 1,97$, contre un consensus FactSet de 1,84$. Les revenus ont augmenté de 8,8% à 21,97 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 20,84 milliards de dollars. Les effets de change ont réduit la croissance de 3 points de pourcentage. Cela marque le 15e trimestre consécutif au cours duquel PepsiCo a dépassé les attentes en matière de bénéfices...

Les volumes ont diminué de 1,5% dans les aliments et ont légèrement augmenté de 3% dans les boissons. Sur une base organique, qui exclut l'impact des acquisitions, cessions et autres changements structurels, le volume global a diminué de 1% tandis que les prix nets effectifs ont augmenté de 17%.

PepsiCo rehausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'année complète à 6,73$, contre environ 6,63$. Le consensus FactSet était de 6,69$. La société confirme son projet de reverser 7,7 milliards de dollars aux actionnaires cette année, dont 6,2 milliards de dollars via le versement de dividendes et 1,5 milliard de dollars via le rachat d'actions.