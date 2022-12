PepsiCo : des centaines de suppressions de postes

(Boursier.com) — PepsiCo supprimerait des centaines de postes au sein des sièges des divisions nord-américaines snacks et boissons, indique le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question et des documents dont il a pris connaissance. Des centaines d'emplois seraient supprimés, a déclaré l'une des sources. Les coupes affectent les activités de boissons de la société en Amérique du Nord, qui sont basées à Purchase, New York, et ses activités de collations et d'aliments emballés en Amérique du Nord à Chicago et à Plano, au Texas, selon les sources. Dans une note envoyée au personnel et consultée par le journal, PepsiCo a déclaré aux employés que les mesures visaient à "simplifier l'organisation afin que nous puissions fonctionner plus efficacement". Les coupes seront plus lourdes dans le secteur des boissons car l'unité des collations a déjà supprimé des postes avec un programme de retraite volontaire.

PepsiCo est connu pour ses marques Doritos, Lays et Quaker Oats, ainsi que sa boisson phare. Au 25 décembre de l'année dernière, PepsiCo employait environ 309 000 personnes dans le monde, dont environ 129 000 aux États-Unis.