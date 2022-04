PepsiCo : croissance dynamique, mais le dollar et l'inflation pèsent sur la rentabilité

(Boursier.com) — Pepsico recule légèrement en pré-séance à Wall Street malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et des prévisions de ventes rehaussées pour l'ensemble de l'année à la faveur d'une demande soutenue pour ses produits malgré plusieurs séries d'augmentations de prix. Le géant des sodas a vu ses revenus croître de 9,3% au premier trimestre (+13,7% en organique) à 16,20 milliards de dollars, bénéficiant à plein de la levée des restrictions liées au Covid-19 dans les lieux publics tels que les bars et restaurants. Le consensus était positionné à 15,57 Mds$. Le bpa ajusté a atteint 1,29$ contre 1,21$ il y a un an et un consensus de 1,23$.

La firme vise désormais une croissance organique de 8% cette année, contre une prévision antérieure de +6%. Elle a en revanche réduit ses prévisions de bénéfice par action à 6,63$ contre 6,67$ précédemment en raison de la vigueur du dollar américain et de la hausse des coûts. Pepsico a par ailleurs enregistré une charge de 241 M$ au premier trimestre en lien avec la guerre en Ukraine.