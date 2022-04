Pendant que Netflix s'écroule, HBO engrange les nouveaux abonnements

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 4,8 milliards de dollars soit 65 cents par titre, contre 7,5 milliards de dollars et 1,02$ par titre un an avant. Les revenus wireless ont totalisé 29,7 milliards de dollars, contre 29 milliards un an plus tôt. Le groupe bénéficie en effet de l'expansion de la fibre et des services 5G. La firme de Dallas, dont l'unité WarnerMedia vient de finaliser sa fusion avec Discovery plus tôt ce mois pour former Warner Bros. Discovery, a récupéré 691.000 abonnés mensuels en téléphonie sur le trimestre. Les revenus totaux, enfin, ont reculé de 13% avec le désinvestissement de la TV satellite.

Warner Bros. Discovery a pour sa part rassuré quelque peu, au lendemain de la chute historique de Netflix sur fond de pertes d'abonnés. Le nombre total d'abonnés de la chaîne premium HBO et du service de streaming HBO Max, qui font partie de WarnerMedia, a augmenté de 3 millions en comparaison du trimestre antérieur ! Warner Bros. Discovery annoncera ses comptes du premier trimestre le 26 avril.