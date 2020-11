Peloton triple ses ventes en pleine pandémie

(Boursier.com) — Peloton Interactive, spécialiste des équipements de sport en intérieur, a prévenu hier soir que des contraintes d'approvisionnement pèseraient à court terme sur ses ventes, face à la force de la demande. Le groupe se permet néanmoins de rehausser sa guidance de chiffre d'affaires annuel. Le groupe s'attend à ce que le trimestre des fêtes de fin d'année soit son premier à atteindre le milliard de revenus. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 69 millions de dollars soit 20 cents par titre, contre une perte de 1,29$ par titre un an avant. Le groupe a plus que triplé ses ventes trimestrielles à 758 millions de dollars, contre 228 millions un an auparavant. Le consensus était de 11 cents de bpa et 735 millions de facturations. Le groupe de John Foley fait donc toujours face à une incroyable demande, dopée par le contexte de crise sanitaire.