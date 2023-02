Peloton tente une échappée à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Peloton Interactive, le fournisseur américain d'équipements d'exercice et de fitness, grimpe de 4% avant bourse à Wall Street. Le groupe, dont le cours de bourse s'était envolé durant la période des confinements jusqu'à 163$, vaut désormais douze fois moins sur la cote américaine. Sur un an, Peloton perd encore plus de la moitié de sa valeur boursière. La hausse du jour est une réaction à des chiffres un peu moins catastrophiques que prévu. Sur le trimestre clos, le groupe a affiché une chute de 30% des ventes à 793 millions de dollars (710 millions de consensus). Néanmoins, Peloton a réduit ses pertes et sa consommation de cash. Peloton Interactive a enregistré une perte de 335 millions de dollars. La perte nette de la société au deuxième trimestre fiscal, qui équivaut à 98 par action sur une base GAAP, est à comparer à une perte de 439 millions de dollars enregistrée l'année précédente. Sur la base du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement, Peloton a perdu 122 millions de dollars, contre 267 millions de dollars un an auparavant et 108 millions de dollars de consensus.