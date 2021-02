Peloton rate son échappée

Peloton rate son échappée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Peloton , le fournisseur américain d'équipements d'exercice, trébuche avant bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant largement battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, affichant sur la période (second trimestre fiscal) un bénéfice ajusté par action de 18 cents contre 9 cents de consensus. Un an avant, la perte par action se situait à 20 cents. Les revenus sur ce trimestre clos en décembre se sont établis à 1,06 milliard de dollars, 3% de mieux que le consensus, contre 466 millions de dollars seulement un an avant. La croissance atteint ainsi... 128%. Peloton Interactive a vu ses abonnements aux services connectés de fitness bondir de 134% en glissement annuel. La baisse du jour, si elle se confirmait, serait donc à mettre sur le compte des prises de bénéfices, après la belle performance des derniers mois.