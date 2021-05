Peloton : pertes surprise malgré un doublement des ventes !

(Boursier.com) — Le route est semée d'embûches pour le fabricant d'équipements sportifs à domicile Peloton Interactive... Au lendemain de l'annonce d'un important rappel de ses tapis de course après de nombreux accidents chez ses clients, l'ancien chouchou de Wall Street a publié jeudi soir des pertes inattendues pour le premier trimestre 2021.

A Wall Street, le titre Peloton, qui avait plongé de 14,6% mercredi, avant un rebond technique de 1,4% jeudi, a fait du yo-yo après cette publication, rechutant de plus de 4,5% dans les cotations électroniques après la clôture, avant de repartir en hausse d'environ 4,5%... Autour de 84$, le titre a abandonné environ 45% de sa valeur depuis le début de l'année, mais il a presque doublé (+90%) depuis un an.

Au premier trimestre 2021, le groupe a fait doubler ses ventes sur un an, à 1,26 milliard de dollars contre 1,12 Md$ attendu par le consensus. En revanche, Peloton a affiché une perte nette de 8,6 millions de dollars, soit 3 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice net par action de 20 cents. Un an plus tôt, au 1er trimestre 2020, Peloton avait affiché des ventes de 525 M$ pour une perte nette de 20 cents par action.

Difficultés d'acheminement face à une très forte demande

En entraînant la fermeture des salles de sport aux Etats-Unis, la crise du coronavirus a propulsé la demande pour les équipements sportifs à domicile de Peloton (vélos et tapis de course), associés à des abonnements à des entraînements en streaming. Face à cet engouement sans précédent, Peloton a vu ses ventes et ses bénéfices s'envoler depuis un an, au point qu'il a eu du mal à répondre à la demande exponentielle...

Le groupe basé à New York a expliqué avoir fait face à une hausse de ses coûts, notamment de transport, alors qu'il s'est efforcé de réduire les délais de livraison, qui ont été allongés par les difficultés liées à la crise du coronavirus, au moment où les commandes ont bondi.

Les investissements dans les transports, la recherche & développement et d'autres catégories "ont un impact négatif à court terme sur notre rentabilité" a indiqué jeudi le groupe dans une lettre à ses actionnaires. Pour réduire les délais d'attente, Peloton (qui produit en Chine) avait annoncé en février son intention d'investir plus de 100 M$ sur le 1er semestre 2021 pour acheminer certains produits par voie aérienne ou par voie maritime accélérée.

En décembre 2020, Peloton avait aussi annoncé l'acquisition de Precor, pour 420 M$, afin de produire une partie de ses équipements aux Etats-Unis, Precor disposant dune usine en Caroline du Nord.

Les courtiers s'inquiètent d'une dégradation de l'image du groupe

Pour ne rien arranger, l'annonce de pertes au 1er trimestre intervient au lendemain d'un important rappel de tapis de course, après une série d'accidents, dont un mortel. Une décision prise tardivement alors que l'agence américaine chargée de la sécurité des produits (la CPSC) avait demandé dès le 17 avril dernier à la société le retrait de ces tapis de course.

Sans attendre les comptes publiés jeudi soir, l'analyste de Bank of America Securities, Justin Post, a dégradé sa recommandation d'achat à neutre et a réduit son objectif de cours de 150$ à 100$. Pourtant, il ne juge pas que le retrait du tapis Tread+ soit le problème le plus important, ce segment ne représentant que 5% des abonnés de Peloton... M. Post s'inquiète davantage du rappel de certains tapis de la gamme "Tread", plus petits et moins onéreux que le Tread+, et qui n'étaient qu'en phase de test chez un petit nombre de clients. Même si seulement 1.050 machines Tread sont concernées par ce rappel, le courtier, qui espérait que le "Tread" tirerait la future croissance du groupe en 2022, craint désormais que la réputation et l'image de Peloton soient ternis, ce qui profiterait à ses concurrents.

De son côté, UBS s'inquiète aussi du rappel des tapis "Tread", qui va entraîner un report du lancement du produit à grande échelle, qui était initialement prévu pour ce mois de mai... L'analyste Arpine Kocharyan estime qu'au-delà de son image dégradée, Peloton devra faire face à des coûts plus élevés liés à la mise en oeuvre des garanties et des frais de réparation, ainsi que d'éventuels frais judiciaires liés à ces rappels... L'analyste, qui recommandait déjà de vendre le titre, a confirmé cet avis avec un objectif de cours de 124$.