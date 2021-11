Peloton Interactive : retour à la case départ !

(Boursier.com) — Peloton Interactive, le leader américain des produits de fitness, ex-grande star du confinement avec ses vélos d'appartement et tapis de course, dévisse à Wall Street de 34% à 56,85$ ce vendredi, de retour au plus bas depuis la mi-2020 et les premiers mois de la crise sanitaire. Le groupe a réduit ses prévisions de ventes pour l'année entière, en déclarant que la demande pour ses vélos d'appartement et ses tapis roulants ralentissait plus rapidement que prévu.... "Il est clair que nous avons sous-estimé l'impact de la réouverture sur notre entreprise et l'industrie dans son ensemble", a déclaré la directrice financière du groupe Jill Woodworth.

Peloton s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,4 et 4,8 Milliards de dollars, contre 5,4 Milliards auparavant...

L'augmentation du rythme de la vaccinations et l'assouplissement des restrictions de par le monde ont encouragé les "sportifs d'appartement" à retourner dans les gymnases cette année, ce qui a affecté la croissance de Peloton et favorisé les revenus de certaines chaînes comme Planet Fitness Inc (PLNT).

La société a tenté de répondre à la pression en réduisant le prix de son vélo le plus populaire de 400$ et en augmentant ses dépenses publicitaires... Mais les ventes de Peloton n'ont augmenté finalement que de 6,2% au cours des trois mois précédant le 30 septembre, le rythme le plus lent depuis plus d'un an.

Les dépenses de vente et de marketing ont en revanche plus que doublé sur la même période pour représenter 35,3% du chiffre d'affaires total du premier trimestre et devraient rester élevées. Peloton fait également face à la pénurie de puces électroniques, aux ruptures d'approvisionnement de matériel et à la hausse des coûts de transport. De quoi entraîner une perte nette trimestrielle de 376 M$, contre un bénéfice de 69,3 M$ un an plus tôt.