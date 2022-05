Peloton Interactive : pourrait céder jusqu'à 20% de son capital

(Boursier.com) — Peloton Interactive cherche de l'argent frais. Le fabricant d'équipements sportifs étudierait en effet la cession de 15% à 20% de son capital afin de renforcer ses finances. Selon le Wall Street Journal et 'Bloomberg', qui citent des sources proches du dossier, la firme new-yorkaise a déjà contacté des investisseurs potentiels. L'espoir serait de trouver une grande entreprise ou une société de capital-investissement qui puisse aider le groupe à développer son activité. Grand bénéficiaire de la crise sanitaire lorsque les gens étaient coincés chez eux, Peloton peine à maintenir son élan.

Le groupe a évincé son DG et d'autres hauts dirigeants en février, mais l'action continue de baisser. John Foley, co-fondateur de Peloton et démis de ses fonctions lors du récent remaniement, reste président exécutif et fait partie d'un groupe qui contrôle l'entreprise avec des actions à droit de vote double. Une situation qui limite le pouvoir d'importants actionnaires et qui risque de refroidir certains investisseurs.