Peloton Interactive : plus dure sera la chute...

(Boursier.com) — Peloton Interactive, l'un des chouchous de Wall Street pendant le confinement, grâce à ses vélos d'appartement et ses tapis de marche connectés, subit une véritable descente aux enfers depuis quelques semaines à Wall Street.

Le titre, qui avait été multiplié par 8 entre mars et décembre 2020 (passant de 20$ à plus de 160$), a abandonné la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Mercredi soir, il a terminé à 82,03$, un plongeon de 14,6%, après le rappel d'un de ses tapis de course suite à de nombreux accidents.

Un décès d'enfant et 29 enfants blessés

Peloton a ainsi annoncé mercredi le rappel de 125.000 tapis de course (Tread+) après le décès d'un enfant et de 29 cas de blessures chez des enfants qui ont été happés par l'appareil. En outre, 1.050 tapis d'un autre modèle (Tread) ont été rappelés préventivement en vue d'être modifiés pour en améliorer la sécurité. Leurs écrans risquaient de se détacher avec un risque de blesser leurs utilisateurs.

La compagnie avait admis le 18 mars dernier qu'un enfant avait été trouvé la mort en lien avec le tapis Tread+, à la suite de quoi, l'agence américaine chargée de la sécurité des produits (la CPSC) avait demandé le 17 avril à la société le retrait de ces tapis de course. Dans un premier temps, Peloton avait résisté à la demande de la CPSC, en jugeant son avis "inexact et trompeur", insistant sur la sécurité de ses produits s'ils sont utilisés dans le respect des consignes.

Mais face à la dégradation de l'image de marque du groupe et à la chute du cours de Bourse, le directeur général de Peloton, John Foley, a reconnu mercredi une "erreur", et a présenté ses excuses pour avoir tardé à agir, expliquant que le rappel de ces produits était "la bonne chose à faire" pour ses clients.

L'annonce intervient à quelques jours de la publication des résultats de Peloton pour son 3e trimestre fiscal, prévue jeudi soir après la clôture...

Remboursement intégral prévu, pour des appareils à 4.300$ pièce

Les consommateurs sont priés de cesser d'utiliser leur Tread+ et de contacter Peloton en vue de se faire intégralement rembourser l'appareil. Peloton a précisé que pour les consommateurs qui ne souhaitent pas rendre leur Tread+, la société prendrait en charge le déménagement de l'appareil dans une pièce non accessible aux enfants et aux animaux. Le logiciel du Tread+ va être modifié afin de verrouiller le tapis après son utilisation.

Le tapis Tread+, dont le prix de vente est d'environ 4.300$ pièce (3.580 euros) a fait l'objet de 72 signalements d'incidents impliquant des adultes, des enfants, des animaux de compagnie et des objets, qui ont été entraînés par l'arrière de l'appareil. Un enfant de 6 ans a trouvé la mort, et 29 autre enfants ont été blessés plus ou moins gravement (écorchures, fractures, lacérations).

La crise du coronavirus a entraîné la fermeture des salles de sport aux Etats-Unis, ce qui a propulsé la demande pour les équipements sportifs à domicile, associés à des abonnements à des entraînements en streaming. Face à cet engouement sans précédent pour ses produits, Peloton a vu ses ventes et ses bénéfices s'envoler depuis un an, au point que le groupe a eu du mal à répondre à la demande croissante, subissant des retards de livraisons en fin d'année dernière.