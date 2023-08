Peloton Interactive déraille encore !

(Boursier.com) — Peloton Interactive, le fournisseur américain d'équipements d'exercice, plonge encore de 28% avant bourse à Wall Street ce mercredi. Le groupe vient en effet de repousser son objectif de retour au cash flow opérationnel positif à 2024. L'ex-star de la période des confinements ne parvient donc toujours pas à se redresser, victime notamment de dépenses marketing accrues et des coûts de rappel de 2,2 millions de vélos d'exercice. Peloton envisageait auparavant un retour au cash flow positif au deuxième semestre 2023. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, les revenus du groupe ont chuté à 642 millions de dollars contre 679 millions un an avant. Les revenus des produits fitness connectés ont trébuché à 220 millions de dollars, contre 296 millions un an plus tôt. Les revenus d'abonnements ont été de 422 millions, contre 383 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Le bpa GAAP est ressorti déficitaire de 68 cents.