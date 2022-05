Peloton : grosse fatigue après les comptes trimestriels

(Boursier.com) — Peloton Interactive a plongé mardi d'environ 15% en séance mardi à Wall Street, après la publication de comptes décevants pour le 3e trimestre de son exercice décalé. Le titre réduisait cependant ses pertes en soirée, évoluant autour de 13,3$, en recul de 6%.

Le fabricant américain de matériel sportif à domicile, notamment des vélos d'appartement high-tech, qui avait atteint des sommets pendant les confinements sanitaires en 2020 et 2021 fait face à un ralentissement marqué de son activité depuis que l'économie américaine a repris son cours presque normal, avec notamment la réouverture des salles de sport.

Lourdes pertes et ventes en forte baisse

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal du groupe s'est ainsi effondré de 23,6% par rapport à la même période de 2021, à 964,3 millions de dollars, plombé par une baisse de la demande pour ses vélos stationnaires et ses tapis de course. Le 4e trimestre ne devrait pas permettre un redressement de l'activité, Peloton prévoyant des ventes de 675 à 700 M$ contre 821,7 M$ attendu par le consensus de Refinitiv. Le groupe a reconnu que certains clients pourraient se désabonner alors que Peloton va augmenter au 1er juin les tarifs de ses abonnements à des cours de fitness en streaming.

Les stocks d'invendus associés à des coûts croissants ont entraîné une lourde perte trimestrielle pour l'ex-star du fitness à la maison. La perte nette s'est creusée à 757,1 M$ (2,27$ par action) contre une perte de 8,6 M$ (3 cents par action) un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte par action de 83 cents.

Prêt de 750 M$ de deux banques

La semaine dernière, le Wall Street Journal et Bloomberg avaient révélé que le groupe était à la recherche de capitaux frais, et qu'il étudierait la cession de 15% à 20% de son capital afin de renforcer son bilan. Peloton aurait contacté des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des sociétés de capital-investissement.

Afin de consolider ses finances, le groupe a récemment contracté un prêt de 750 millions de dollars, remboursable sur 5 ans, auprès de JP Morgan et Goldman Sachs, deux banques qui avaient piloté son entrée en Bourse en 2019.

"Dur labeur" pour redresser l'entreprise

Peloton a terminé le troisième trimestre de son exercice décalé avec "une capitalisation maigre pour une entreprise de notre taille", a reconnu le patron du groupe Barry McCarthy. Sa valeur boursière est actuellement de 4,7 milliards de dollars, contre près de 56 Mds$ à son record de janvier 2021, soit un plongeon de plus de 90%...

Les redressements d'entreprises "représentent un dur labeur", a estimé dans une lettre aux actionnaires M. McCarthy, qui a pris les rênes de la compagnie en février dernier en remplacement du fondateur John Foley. "C'est un défi intellectuel ainsi qu'une épreuve émotionnelle et physique de tous les instants. C'est un vrai sport de contact", a ajouté le dirigeant.