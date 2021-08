Peloton dévisse après les résultats

(Boursier.com) — Peloton Interactive, le leader américain des produits de fitness, grande star du confinement avec ses vélos d'appartement et tapis de course, dévisse avant bourse à Wall Street suite à son avertissement. Le groupe a prévenu que sa rentabilité allait souffrir de la baisse des tarifs et de la hausse des coûts. Le groupe a déploré au quatrième trimestre fiscal une perte de 312 millions de dollars. Le prix de son vélo 'star' va être amplement réduit, de 1.895 à 1.495$. Pour ne rien arranger, le ministère américain de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure ont assigné la compagnie et demandent des informations liées aux blessures associées à ses appareils d'exercice. L'entreprise avait décidé en mai de rappeler des tapis roulants, après plusieurs rapports de blessures et accidents.