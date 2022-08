Peloton décroche, à l'annonce d'une perte massive

(Boursier.com) — Peloton Interactive retombe de 15% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de faire état d'une perte opérationnelle de 1,2 milliard de dollars sur son quatrième trimestre fiscal. Le groupe américain, spécialiste des équipements d'exercice avec ses vélos stationnaires, grande star boursière de la période des confinements, n'en finit plus de décevoir. Les revenus du quatrième trimestre se sont effondrés de près de 30%. Le management assure quant à lui que le groupe fait le nécessaire pour redresser ses finances, avec des efforts de réduction des coûts et de restructuration autour des abonnements. Sur l'exercice clos fin juin 2022, Peloton a déploré une perte de 2,8 milliards de dollars, contre 189 millions de dollars de déficit un an avant.

Sur le trimestre clos, avec les efforts de restructuration, les dépenses opérationnelles ont plus que doublé à 1,17 milliard de dollars. La perte nette atteint 1,24 milliard de dollars et 3,68$ par titre, contre 313 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont effondrés de 28% à 679 millions de dollars.