Pega va intégrer l'IA générative

(Boursier.com) — Pegasystems Inc, la plateforme low-code qui aide les grandes entreprises mondiales à s'adapter au changement grâce à son approche Build for Change, va bientôt étendre l'usage de l'intelligence artificielle sur sa plateforme Pega Infinity, avec une nouvelle série de fonctionnalités d'IA générative. Celles-ci s'appuient sur des modèles d'IA générative similaires à ceux de l'outil ChatGPT d'OpenAI, afin que les utilisateurs puissent tirer parti de l'IA générative dans le cadre d'une gouvernance d'entreprise. Ils pourront ainsi exécuter des tâches à l'aide de requêtes simples en langage naturel, telles que "génère un rapport", "améliore le texte de cette offre" ou encore "crée une application".

La vitesse, l'intelligence et l'ergonomie de Pega Infinity seront ainsi optimisées, le tout pour doper la productivité des utilisateurs.

Les plus grandes entreprises mondiales s'appuient sur la plateforme low-code Pega Infinity pour piloter l'engagement personnalisé, simplifier le service et optimiser les workflows à grande échelle.

En intégrant des services d'IA générative à Pega Infinity, Pega va transformer l'expérience utilisateur, simplifier l'utilisation et maximiser la puissance de sa plateforme. Associée aux fonctionnalités d'automatisation des workflows et d'aide à la décision basée sur l'IA de Pega, l'IA générative devient prête pour un usage en entreprise