Pega annonce Pega GenAI pour doter Pega Infinity '23 de capacité d'IA générative

(Boursier.com) — Pegasystems Inc, la plateforme low-code qui aide les grandes entreprises mondiales à s'adapter au changement grâce à son approche 'Build for Change', dévoile Pega GenAI - un ensemble de 20 nouveaux boosters génératifs alimentés par l'IA à intégrer dans Pega Infinity '23.

Cette dernière version de la suite de produits Pega construite sur sa plateforme low-code pour la prise de décision et l'automatisation des workflows alimentés par l'IA sera présentée lors de PegaWorld iNspire et disponible au troisième trimestre 2023. Pega GenAI fournira aux entreprises l'architecture et les cas d'usage intégrés nécessaires pour tirer parti de l'IA générative dès aujourd'hui et à l'avenir.

L'une des utilisations de Pega GenAI sera par exemple, le cas d'une banque ayant pour objectif d'automatiser le traitement des prêts. Avec Pega GenAI, il sera possible de demander la conception d'une "application de traitement des prêts" afin que Pega crée automatiquement les flux de travail, les modèles de données, les interfaces utilisateur, et autres éléments en fonction des réponses fournies par les modèles d'IA générative tels que ceux d'OpenAI. Les réponses de l'IA générative sont directement intégrées dans la puissante architecture pilotée par les modèles de Pega.

Les développeurs low-code peuvent alors facilement configurer et modifier ces points suggérés afin de fournir rapidement une application complète. Les boosters Pega GenAI seront donc intégrés dans la suite Pega Infinity, permettant aux utilisateurs d'accélérer le développement de leurs applications low-code, d'améliorer le service client et de renforcer l'engagement des clients.

Une nouvelle couche API, appelée Connect Generative AI, aidera les entreprises à tirer immédiatement parti de l'IA générative grâce à une architecture plug-and-play favorisant le développement de messages d'aide générés par l'IA en low-code. Plutôt que de passer par OpenAI ou d'autres API, Pega fournit une couche d'abstraction API unique permettant aux développeurs d'échanger des modèles de langage exécutés sur des clouds publics et privés, et de construire des composants d'IA générative réutilisables capable d'être exploités dans d'autres applications, sans complexité.

Connect Generative AI sera en mesure de remplacer automatiquement les informations personnelles identifiables (PII) avec des espaces réservés dans les messages génératifs de l'IA. Cela facilite ainsi la mise en oeuvre des politiques de protection des données des entreprises.