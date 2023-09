PCAS : un niveau d'activité toujours insuffisant

(Boursier.com) — PCAS qui a fait part ce soir de l'intention de Seqens, qui détient 76,66% du capital et 86,69% des droits de vote théoriques de PCAS, de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions non encore détenues par elle au prix de 8 euros, publie ses comptes semestriels : le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 113,4 millions d'euros au 30 juin, en hausse de 3,6 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent, L'EBITDA du Groupe PCAS ressort à 4,7 millions d'euros au premier semestre 2023 contre -0,5 million d'euros au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 s'élève à - 11,0 millions d'euros contre - 15,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

"Ces résultats sont affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique", commente PCAS.

Le groupe bénéficie toutefois d'une plus-value de cession des titres PCAS Canada de 66,1 MEUR ainsi que d'une dépréciation partielle de créances pour 15,6 MEUR. Le résultat net est ainsi un bénéfice de 25,4 millions d'euros au 1er semestre 2023 contre une perte de 32,2 millions d'euros au 1er semestre 2022.

Par ailleurs, dans le contexte du litige en cours avec le client Mithra, un arrêt temporaire d'activité a été mis en oeuvre dans le courant du deuxième trimestre 2023 sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d'Estetrol. Face à cette réduction d'activité, PCAS a décidé lors de la réunion du conseil d'administration de ce jour de lancer un projet de réorganisation du site afin d'en augmenter la polyvalence pour le repositionner sur une activité flexible de production à façon de principes actifs et d'intermédiaires pharmaceutiques et ainsi d'en assurer la pérennité. Ce projet de réorganisation et de repositionnement nécessite le lancement d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel. Dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, PCAS proposerait des mesures d'accompagnement et de reclassement y compris sur les autres sites du groupe PCAS qui ne sont pas impactés par ce projet de réorganisation. "Le redimensionnement et le repositionnement du site n'impacteraient pas les engagements pris par PCAS vis-à-vis de l'ensemble de ses clients ni les projets en cours et à venir qui seront assurés dans la durée", explique le groupe.