PCAS suspend ses objectifs

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, PCAS réalise un chiffre d'affaires cumulé de 141,3 millions d'euros. Il recule de 3% par rapport à 2019 à même date (145,6 ME).

L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 96,8 ME, en progression de +8,6% par rapport à 2019 (+8,5% à taux de change constant). Cette croissance s'explique principalement par deux effets: a) la meilleure marche des opérations sur l'un des sites en Ile de France et b) la mobilisation de la branche Synthèse Pharmaceutique de PCAS pour répondre à l'urgence sanitaire dans le contexte du CoVid-19, en particulier via la production de solution hydro-alcoolique commercialisée sous marque Naaha, créée à cet effet.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 44,5 ME, en retrait de -21,3% par rapport à 2019 (-21% à taux de change constant). L'activité Electronique montre une bonne résilience à la crise, en revanche les activités Lubrifiants et Chimie Fine sont en baisse sensible, et tout particulièrement l'activité Lubrifiants qui est très impactée par la crise sanitaire.

Perspectives

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaînes de production des entreprises et plus généralement la consommation. Au niveau de l'activité et des résultats du Groupe PCAS, il n'y a à ce jour pas d'impact significatif connu hormis la baisse sensible de la demande sur les Lubrifiants et le retard dans la mise en service de la nouvelle unité de production du site de Villeneuve-la-Garenne, intervenue mi-octobre 2020. Ce retard dans la mise en service de cette unité de production aura pour effet de reporter environ 5 ME de chiffre d'affaires sur 2021.

En tout état de cause, les impacts potentiels à moyen terme restent difficiles à anticiper. Cette situation de crise incite à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe suspend ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.