PCAS : résultats 2020 dégradés

(Boursier.com) — Le groupe PCAS a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 194,1 ME, en retrait de 3,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-2,7% à taux de change constant).

Affecté principalement par le retard dans la mise en service de la nouvelle unité de production du site de Villeneuve-la-Garenne, la baisse sensible de la demande sur les Lubrifiants liée à la crise actuelle ainsi que, dans une moindre mesure, par les moyens mis en oeuvre pour améliorer la performance industrielle de plusieurs sites de l'activité Synthèse Pharmaceutique, l'EBITDA s'inscrit à 10,7 ME, comparé à 16,3 ME en 2019, soit une marge de 5,5% contre 8,1% en 2019.

Le résultat opérationnel courant qui en découle s'inscrit également en retrait à -10,8 ME, contre -3,5 ME en 2019. Les autres produits et charges opérationnels intégraient pour mémoire en 2019 pour 3,8 ME les coûts liés à la réorganisation du site de Longjumeau.

Le résultat net ressort à -14,9 ME contre -13,7 ME en 2019. L'endettement net du Groupe (y compris Comptes Courants Nets Seqens) ressort à 133,4 ME contre 97,7 ME au 31 décembre 2019. Il ne sera pas proposé de dividende et PCAS rappelle avoir suspendu ses objectifs.