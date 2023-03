PCAS reste lourdement déficitaire en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 226,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, en hausse de +21,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+17,9% à taux de change constant). L'activité de Synthèse Pharmaceutique s'établit à 143,7 ME, en progression de +20,1% par rapport à 2021 (en augmentation de 17,6% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 82,7 ME, en augmentation de +22,7% par rapport à 2021 (+18,6% à taux de change constant). L'activité a été très soutenue tout au long de l'année et la dynamique sur l'industrialisation de nouveaux produits a également été très bonne.

L'Ebitda du Groupe PCAS ressort à 2,2 ME en 2022 (-4,6 ME en 2021).

Le résultat opérationnel courant 2022 s'élève à -27,7 ME (-28,2 ME en 2021).

Ces résultats restent très déficitaires, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. Le résultat net du Groupe PCAS ressort ainsi à -48,8 ME en 2022 (-40,5 ME en 2021).

L'endettement net du Groupe (y compris Comptes Courants Nets Seqens) ressort à 228,4 ME contre 172,7 ME au 31 décembre 2021, résultant du financement par Seqens via les comptes courants des pertes et des investissements de l'exercice.

Perspectives

Dans le contexte du litige en cours avec le client Mithra, PCAS est contraint d'étudier une réduction temporaire d'activité en 2023 sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d'Estetrol. A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer précisément les conséquences de ce litige sur les prévisions futures d'activité et de résultats.

Le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continue de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.