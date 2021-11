PCAS : publie un CA de 142,4 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — PCAS , spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 142,4 ME au 30 septembre 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+2,5% à taux de change constant).

Perspectives

Comme indiqué dans nos précédents communiqués de presse depuis fin mars 2020, les impacts potentiels à moyen terme liés à la crise sanitaire mondiale restent difficiles à anticiper. En effet, alors que les décisions de restriction de circulation, non homogènes selon les zones géographiques, ont été sensiblement réduites, la forte reprise de l'activité mondiale de ces derniers mois a engendré d'importantes perturbations qui se traduisent par des difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières ainsi que par une augmentation significative des coûts de ces matières premières, mais aussi de l'énergie et du transport.

Cette situation de crise incite toujours à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe confirme sa suspension de toute communication relative à des prévisions d'activités et de résultats jusqu'à ce que la situation se clarifie. Il est toutefois possible d'affirmer à ce stade que les résultats du Groupe PCAS demeureront fortement déficitaires en 2021. Les principales raisons en sont le décalage des ventes au client Mithra (du fait d'un retard dans la production des lots de validation dans le nouvel atelier dédié sur le site de Villeneuve-la-Garenne), ainsi qu'un niveau de chiffre d'affaires qui demeure insuffisant pour couvrir les coûts fixes supplémentaires engagés sur plusieurs sites de production au cours des dernières années afin de renforcer la qualité des processus de fabrication.

L'ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire Seqens, sont pleinement mobilisées pour une amélioration des résultats Groupe.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d'affaires 2021, le 27 janvier 2022.