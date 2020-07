PCAS : prudent en dépit d'une bonne résistance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 105,1 millions d'euros, en augmentation de +2,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent (102,3 ME un an plus tôt). L'évolution d'activité est +2,2% à taux de change constant.

L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 72,7 ME, en progression de +16,4% par rapport à 2019 (+15,5% à taux de change constant). Le 1er semestre 2019 avait été marqué par des difficultés opérationnelles sur l'un des sites et des ruptures d'approvisionnement de matières premières.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 32,4 ME, en retrait de -18,5% par rapport à 2019 (-18,6% à taux de change constant). Sur ce 1er semestre, l'activité Electronique est stable, mais les activités Lubrifiants et Chimie Fine sont en baisse sensible, et tout particulièrement l'activité Lubrifiants, dont les marchés finaux -automobile et construction- ont été très impactés par la crise sanitaire.

Perspectives

Comme déjà indiqué, la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaînes de production des entreprises et plus généralement la consommation. Au niveau de l'activité et des résultats du Groupe PCAS, il n'y a, à ce jour, pas d'impact majeur connu. Néanmoins, les impacts potentiels à moyen terme sont difficiles à anticiper. Cette situation de crise incite à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le groupe a suspendu ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.