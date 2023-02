PCAS : pas de retour à des résultats positifs en 2023

(Boursier.com) — PCAS fait état d'un chiffre d''affaires consolidé 2022 de 226,4 ME, en hausse de 21,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+17,9% à taux de change constant). Comme annoncé les 3 novembre et 21 décembre derniers, les résultats 2022 resteront très déficitaires, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. En outre, ces résultats pourraient être révisés en fonction de l'évolution des voies juridiques en cours relatives à des ventes d'Estetrol. Un suivi sera effectué lors de la communication des résultats 2022, le 30 mars 2023.

Dans ce contexte, PCAS est contraint d'étudier une réduction temporaire d'activité sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d'Estetrol. Bien qu'il ne soit pas possible à ce stade d'évaluer plus précisément les conséquences sur les prévisions futures d'activité et de résultats du fait des voies juridiques en cours précitées, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continuera de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.