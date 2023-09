PCAS : Nomination d'un expert indépendant

(Boursier.com) — Comme annoncé le 6 septembre 2023, Seqens a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée suivie, si les conditions sont remplies, d'un retrait obligatoire sur les actions de PCAS non encore détenues par lui.

Afin de désigner un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée qui sera suivie, si les conditions sont remplies, d'un retrait obligatoire, en application des articles 261-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le conseil d'administration de PCAS a confié au comité ad hoc qu'il a désigné, composé de Mesdames Jacqueline Lecourtier et Janine Cossy, administratrices indépendantes et Monsieur Vincent Milhau, administrateur, la charge d'auditionner les candidats et de proposer au conseil d'administration de la Société la nomination d'un expert indépendant. Après avoir entendu les conclusions du comité ad hoc, le conseil d'administration a, ce jour, désigné le cabinet BM&A en qualité d'expert indépendant.

Le comité ad hoc, assurera, pour le compte du conseil d'administration, le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable.

Le conseil d'administration de PCAS se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée qui sera suivie, si les conditions sont remplies, d'un retrait obligatoire, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, dans les conditions de l'article 231-19 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil d'administration de PCAS figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi et qui sera soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.