PCAS : LH Seqens ne détient plus d'actions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 décembre à l'AMF, la société européenne Eurazeo a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 16 décembre, par l'intermédiaire de la société LH Seqens SAS qu'elle contrôle, les seuils de 2/3, 50%, 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société PCAS. Eurazeo ne détient plus d'action PCAS, ni directement ni indirectement.

Ce franchissement de seuils résulte de la cession, le 16 décembre 2021, par LH Seqens SAS, de 61,88% du capital et des droits de vote de Seqens Group Holding SAS, laquelle détient indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100% Seqens SAS, 11.607 652 actions PCAS représentant 23.129.791 droits de vote, soit 76,66% du capital et 86,66% des droits de vote de la société.