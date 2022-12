PCAS : Les résultats 2022 resteront "très déficitaires"

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de PCAS s'est réuni le 20 décembre 2022. A cette occasion, le conseil d'administration a fait le point sur les difficultés rencontrées dans l'évolution des relations financières et commerciales avec un client important du Groupe.

PCAS fait face à d'importants retards de paiement de factures correspondant à des travaux effectués et livrés, de la part de ce client. Face à ces retards de paiement injustifiés qui portent sur des sommes très significatives et à l'impossibilité jusqu'à présent de recouvrer les sommes qui sont dues de manière amiable, le conseil d'administration de PCAS entend mettre en oeuvre les voies juridiques appropriées.

Les résultats 2022 resteront très déficitaires, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes, auxquelles pourraient s'ajouter des dépréciations des créances susvisées.

Bien qu'il ne soit pas possible à ce stade d'évaluer précisément les conséquences sur les prévisions futures d'activité et de résultats des difficultés rencontrées avec ce client, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé. Dans cette attente, le Groupe PCAS continuera de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses activités et de son développement.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires 2022, le 9 février 2023