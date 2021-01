PCAS : les impacts de la crise sanitaire difficiles à anticiper à moyen terme

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 194,1 millions d'euros au 31 décembre 2020, en retrait de -3,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-2,7% à taux de change constant).

L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 135,2 ME, en progression de +5,9% par rapport à 2019 (+6,6% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 58,9 ME, en retrait de -19,6% par rapport à 2019 (-19% à taux de change constant). L'activité Electronique montre une bonne résilience à la crise, en revanche les activités Lubrifiants et Chimie Fine sont en baisse sensible, et tout particulièrement l'activité Lubrifiants qui a été très impactée par la crise sanitaire, avec un léger rebond en fin d'année.

Perspectives

Comme indiqué depuis fin mars 2020, la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation. Au niveau de l'activité et des résultats du Groupe PCAS, il n'y a à ce jour pas d'impact significatif connu hormis la baisse sensible de la demande sur les Lubrifiants et le retard dans la mise en service de la nouvelle unité de production du site de Villeneuve-la-Garenne.